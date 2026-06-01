В Чернигове мужчина устроил стрельбу 'ради развлечения' и поплатился. Фото

В Чернигове полиция задержала 22-летнего мужчину, который, по предварительным данным, устроил стрельбу прямо на улице "ради развлечения". Инцидент произошел ночью возле одного из магазинов на проспекте Победы.

Сейчас оружие изъято, а обстоятельства происшествия устанавливают следователи. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Черниговской области.

По информации правоохранителей, около полуночи на линию 102 поступило сообщение о выстрелах в районе магазина. Заявитель сообщил, что неизвестный мужчина осуществил выстрелы из пистолета в воздух, после чего исчез с места события.

Патрульные оперативно получили приметы предполагаемого стрелка и ориентировки относительно его возможного направления движения. При обследовании прилегающей территории один из экипажей обнаружил мужчину, который соответствовал описанию заявителя.

Во время поверхностной проверки у него обнаружили предмет, внешне похожий на пистолет. Задержанный не отрицал своей причастности и признался, что совершил по меньшей мере четыре выстрела в воздух, объяснив свои действия как "развлечение".

Патрульные задержали 22-летнего мужчину и вызвали на место следственно-оперативную группу.

Обнаруженный предмет изъяли для проведения экспертизы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и решают вопрос о правовой квалификации события.

Напомним, в городе Дунаевцы Хмельницкой области мужчина открыл стрельбу из пневматического оружия в общественном месте. В результате инцидента ранения получил один из местных жителей, а под обстрел могли попасть и дети.

