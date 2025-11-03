В Черкасской области женщина избила мужа лопатой и убежала за 100 км, но ее нашли: чем все закончилось. Фото

Жительница Черкасской области во время ссоры избила мужа лопатой, причинив ему тяжелые травмы. После драки женщина пыталась убежать, однако ее задержали правоохранители.

Видео дня

По информации Черкасской областной прокуратуры, конфликт 31-летней женщины с мужем закончился избиением. Подозреваемая ударила потерпевшего лопатой по голове, затем еще несколько раз по туловищу.

Пострадавшего с открытой черепно-мозговой травмой и переломами ребер доставили в больницу. После инцидента подозреваемая пыталась скрыться, однако правоохранители задержали ее в 100 км от места происшествия.

Сейчас женщина находится под стражей. Ей объявили о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении (ч. 1 ст. 121 УК Украины).

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Староконстантинове Хмельницкой области 46-летний священник мужского монастыря избил до смерти 51-летнего мужчину. Конфликт, который произошел в августе этого года на территории монастыря, начался как словесный спор во время пребывания священника в состоянии алкогольного опьянения.

Также сообщалось, в Харькове задержали 40-летнюю женщину, которая до смерти забила трехлетнего пасынка. Злоумышленница пыталась скрыть следы жестокого преступления и преподнесла избиение ребенка как "несчастный случай".

