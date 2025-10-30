Конфликт перерос в драку: в Хмельницкой области священник УПЦ МП избил до смерти мужчину, полиция раскрыла детали дела

В Староконстантинове Хмельницкой области 46-летний священник мужского монастыря избил до смерти 51-летнего мужчину. Конфликт, который произошел в августе этого года на территории монастыря, начался как словесный спор, священник пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Видео дня

Впоследствии он перерос в драку. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Хмельницкой области.

По информации полиции, подозреваемый нанес потерпевшему многочисленные удары руками и ногами, от которых мужчина скончался на месте происшествия. Следователи Хмельницкого райуправления полиции под процессуальным руководством окружной прокуратуры завершили расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении священника.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть). В случае доказательства вины обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Подольском районе Киева правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к убийству в этом же районе. Злоумышленник избил до смерти знакомого, а затем присыпал его тело опавшими листьями в парке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!