В Черкасской области выпивший водитель влетел в авто полиции: видео

В селе Казацкое Звенигородского района Черкасской области водитель влетел в авто полиции. Выяснилось, что мужчина был выпивший.

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Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел. Там также была опубликована видео момента ДТП. (чтобы его посмотреть, досскролльте страницу до конца).

Так, во время патрулирования полицейские заметили водителя мотоцикла, нарушавшего правила дорожного движения. Он оказался нетрезвым и еще несовершеннолетним. С разрешения родителей 17-летний парень прошел проверку на "Драгере", показавшем в его крови 0,35 промилле.

Когда полицейские устанавливали обстоятельства админправонарушения, мимо проезжал другой автомобиль. Однако на большой скорости Opel Omega протаранил полицейскую машину. К счастью, никто не пострадал.

Позже выяснили, что за рулем транспортного средства находился 38-летний водитель в нетрезвом состоянии. Он превысил допустимую норму алкоголя в 14 раз. В его крови обнаружили 2,8 промилле.

Правоохранители составили ряд административных материалов и направили их в суд.

Напомним, в Белой Церкви Киевской области водитель легковушки Renault нарушил ПДД, а затем, пытаясь скрыться, на скорости протаранил электросопротивление. В результате ДТП пострадали владелец авто и его пассажир.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бориспольском районе Киева в четверг, 10 июля, на 6-м километре автодороги Северо-восточный объезд города Киева произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии один человек погиб, а еще двое были травмированы.

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