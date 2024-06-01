В Черкасской области военному из ТЦК бросили взрывчатку во двор дома

В Черкасской области неизвестные 30 мая бросили взрывное устройство во двор дома сотрудника одного из районных ТЦК. Владелец дома защищал Украину на передовой с начала полномасштабного вторжения, его сын воюет и сейчас, а зять погиб в бою

Инцидент произошел в поселке Катеринополь Звенигородского района. Подробности сообщили в Черкасском областном ТЦК и СП.

"На Черкасщине произошло уголовное преступление – позорный случай нападения на домовладение военнослужащего 4 отдела Звенигородского РТЦК и СП. 30 мая в поселке Екатеринополь неизвестными лицами было брошено взрывное устройство, спровоцировашее взрыв во дворе дома сержанта Вооруженных Сил Украины. К счастью, члены семьи не пострадали", – говорится в сообщении.

В Черкасском областном ТЦК добавили, что военный, во двор которого бросили взрывчатку, защищал Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. Его сын находится на фронте и сейчас, а дочь потеряла на войне мужа.

Об инциденте проинформировали правоохранительные органы.

"Обращаем внимание общества на то, что этот недопустимый случай произошел на фоне позорной информационной кампании с целью дискредитации военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки и Сил обороны Украины. Помним, что враг вкладывает в попытки деморализовать украинцев и разрушить нашу сплоченность. И именно на это делает свою главную ставку. Начатая врагом эта информационно-ментальная агрессия будет обречена только при условии сознательного, взрослого и ответственного отношения каждого из нас к информации, которую мы получаем через социальные сети и медиа. Держим строй и сохраняем единство!" – резюмировали в Черкасском ОТЦК.

Напомним, ранее стало известно, что в Черновицкой области напали на работников ТЦК. Это произошло 31 мая в селе Черепковцы у границы с Румынией. Работники ТЦК осуществляли оповещение населения, когда на них напал мужчина, применивший газовый баллончик. Один из работников получил химические ожоги глаз и дыхательных путей. Военнослужащему предоставили медицинскую помощь и госпитализировали. Пострадавший сотрудник был переведен на работу в ТЦК после тяжелого ранения, полученного на фронте.

Нападавший задержан.