В Черкасской области водитель сбил велосипедиста и положил его в багажник, чтобы отвезти в больницу: по дороге потерпевший умер. Фото

В Черкасской области пьяный водитель сбил велосипедиста и решил в багажнике автомобиля отвезти его в больницу, но пострадавший по дороге скончался. Вышедшие для госпитализации медики констатировали только смерть.

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Правоохранители задержали нетрезвого водителя и расследуют уголовное производство. Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции Украины в Черкасской области.

По данным следствия, дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Сагуновка вечером 1 февраля. 27-летний водитель Peugeot 308, находясь в нетрезвом состоянии, по улице Черкасской совершил наезд на велосипедиста. После этого он положил 47-летнего пострадавшего в багажник своего автомобиля и повез в больницу, но по дороге мужчина скончался.

"Медики, которые вышли забрать пострадавшего для госпитализации, констатировали его смерть и сообщили о происшествии полиции", - говорится в сообщении.

Позже прибыли полицейские и увидели водителя с признаками алкогольного опьянения. После обследования оказалось, что в его организме 2.04 промилле, что превышает допустимую норму в 10 раз. Водитель был задержан в порядке ст. 208 УПК РФ.

Следователи по факту ДТП возбудили уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается и устанавливают все обстоятельства аварии.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 января на 169-м километре автодороги Киев – Одесса в Черкасской область произошло ДТП с участием семи автомобилей. Пострадала пассажирка одного из легковых автомобилей.

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