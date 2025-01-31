В Черкасской области произошло ДТП с участием семи авто, пострадала женщина. Фото

В Черкасской области 30 января произошло ДТП с участием семи автомобилей. Пострадала пассажирка одного из автомобилей.

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Аварию спровоцировал водитель грузовика Man, не справившийся с управлением. Подробности сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Черкасской области.

"Дорожно-транспортное происшествие с участием семи авто произошло около 10:00 часов на 169-м километре автодороги Киев – Одесса. В нем травмировалась пассажирка одной из легковых машин, женщину доставили в больницу. Другие участники ДТП не пострадали", – говорится в сообщении. .

Прибывшие на место аварии правоохранители установили, что 33-летний водитель Man, не справившись с управлением, допустил столкновение с припаркованным на обочине грузовиком Man. После удара он въехал в стоящую впереди Skoda-Octavia. Одновременно в автомобиль SCANIA, водитель которого пытался избежать столкновения с легковым авто, сзади въехало Bentley.

"В той же полосе движения, в направлении Киева, двигался еще один грузовик Man с полуприцепом – его водитель въехал в транспортные средства, уже попавшие в ДТП. Далее в полуприцеп врезалась 33-летняя водитель Ford, который от удара перебросило в сторону. В автопроисшествии травмировалась пассажирка последнего транспортного средства, ее медики скорой доставили в больницу", – добавили в полиции.

Следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта Уманского райуправления полиции по факту ДТП начали уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие за собой средней тяжести телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, ранее стало известно, что на Львовщине в аварии погибли четыре человека. Автомобиль Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Водитель и еще трое пассажиров легковушки погибли на месте. Среди них оказались два парамедика скорой помощи с Закарпатья: 24-летняя Наталья Сугай и 33-летний Роберт Квак.

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