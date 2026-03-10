В Черкасской области в пожаре погибла женщина с ребенком: детали трагедии

В Черкасской области во время пожара в многоквартирном доме погибли два человека. Трагедия произошла 10 марта в Умани, где в квартире на пятом этаже вспыхнул пожар.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, во время разведчики обнаружили тела женщины и ребенка. Об этом сообщили в Главное управление ГСЧС Украины в Черкасской области.

Пожар возник в квартире пятиэтажного многоквартирного дома на улице Европейской. После получения сообщения на место происшествия оперативно прибыли подразделения ГСЧС, которые начали тушение.

Пожарным удалось локализовать и ликвидировать возгорание. Во время обследования помещения они обнаружили тела двух погибших – женщины 1989 года рождения и мальчика 2015 года рождения.

В результате пожара огонь уничтожил мебель и вещи домашнего обихода, а также повредил бытовую технику в квартире. Сейчас специалисты устанавливают причину возникновения пожара. Для этого на место происшествия выехала опытно-испытательная лаборатория аварийно-спасательного отряда специального назначения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Хмельницкой области в среду, 4 марта, случился пожар в жилом доме. В результате несчастного случая в огне погибла женщина и трое маленьких детей.

