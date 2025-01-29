Стать врачом мечтала еще со школы: на Львовщине в аварии погибли четыре человека, среди них – двое молодых парамедиков

На Львовщине 26 января произошла ужасная авария. Автомобиль Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Водитель и еще трое пассажиров легкового авто погибли на месте. Среди них оказались двое парамедиков скорой помощи с Закарпатья: 24-летняя Наталья Сугай и 33-летний Роберт Квак.

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Погибли четверо

Трагедия случилась возле села Тухолька Стрыйского района Львовской области вечером 26 января. По сообщению полиции региона, водитель автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ЗАЗ.

Удар был такой силы, что автобус буквально вдавил небольшую машину в каменную подпорную стену, которая идет вдоль дороги. Все, кто был в автомобиле, погибли. Среди них – двое парамедиков Закарпатской скорой помощи: 24-летняя Наталья Сугай и 33-летний Роберт Квак.

Мечтала стать врачом еще со школы

Наталья Сугай родом из Виноградовской громады. Девушка еще со школы мечтала стать медиком и перешла учиться в медицинский колледж. А после него поступила в Ужгородский национальный университет на медицинский факультет.

Наталья совмещала учебу с работой медиком. Сначала в Виноградовской больнице, а с декабря 2023 года стала парамедиком в Закарпатской скорой помощи. Сначала ее место базирования находилось в селе Великие Лучки, а потом – в селе Чернотисов.

"Умная, искренняя, старательная и ответственная. Она была всегда светлой и доброжелательной, всегда старалась помочь другим", – написали на страничке в Facebook Ужгородского университета.

Девушка уже перешла на 5-й курс университета, впереди ее ждала ординатура. Но авария прервала все ее планы.

14 лет в скорой помощи

Вместе с Натальей в ДТП погиб 33-летний медик Роберт Квак. Коллектив станции скорой помощи сообщает, что Роберт навсегда останется в их памяти добрым и искренним человеком.

14 лет после окончания Береговского медицинского училища Роберт проработал на скорой в Виноградовском районе.

Жители, которые были знакомы с этими молодыми медиками, пишут, что они были хорошими профессионалами, отзывчивыми, на них можно было положиться. И выражают искренние соболезнования близким.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения. По этой статье виновному грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.