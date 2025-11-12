В Черкасской области нетрезвый водитель снес забор и сбил насмерть женщину во дворе. Фото

В Черкасской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина. Виновником смертельной аварии оказался пьяный водитель.

В крови нарушителя обнаружили 1,06 промилле алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Черкасской области.

Обстоятельства ДТП

По информации полицейских, авария произошла в селе Колодистое Уманского района. Правоохранители отметили, что 9 ноября около 21:00 в Уманское районное управление полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии.

На месте ДТП сотрудники полиции установили, что 26-летний водитель Daewoo Nexia не справился с управлением, въехал в металлический забор и заехал на территорию частного домовладения, где совершил наезд на женщину, которая в тот момент находилась во дворе. Вследствие полученных травм 42-летняя женщина умерла.

Водитель прошел проверку на состояние опьянения, и в его крови обнаружили 1,06 промилле алкоголя. Правонарушителя задержали в процессуальном порядке в соответствии со статьей 208 УПК Украины.

Следователи следственного управления, при процессуальном руководстве Уманской окружной прокуратуры, сообщили мужчине о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекших смерть потерпевшего) УК Украины. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Подозреваемому грозит до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами.

Напомним, с начала 2025 года жертвами дорожно-транспортных происшествий в Украине стали почти 2600 человек. Еще в 10 раз больше людей – порядка 26 тыс. – получили травмы в ДТП. В целом за 10 месяцев текущего года в Украине произошло 21 302 ДТП с пострадавшими и погибшими.

