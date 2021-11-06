В Черкасской области грузовик столкнулся с легковушкой, три человека погибли. Фото

В Черкасской области 6 ноября столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате ДТП погибли три человека.

Об этом сообщили источники OBOZREVATEL. Авария случилась возле села Ситники Черкасского района в 18:20 (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Во время столкновения в автомобилем ВАЗ грузовик перевернулся и загорелся. Оба водителя и пассажир легковушки погибли.

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Отметим, что за январь-сентябрь 2021 года в Украине произошло 137,2 тысячи ДТП, в которых погибли 2 225 человек и 22 200 получили травмы. 1 645 аварий, в которых погибли 106 человек, случилось из-за превышения скорости, еще 3 667 (84 погибших) во время управления транспортом в состоянии опьянения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве водитель грузовика сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП. Один из них погиб, а пострадавший – известный историк и публицист Александр Зинченко – был госпитализирован.