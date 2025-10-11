В Черкасской области авто вылетело в кювет: пострадавшая женщина умерла в реанимации. Фото

В Смеле Черкасской области произошло дорожно-транспортное происшествие: автомобиль съехал с проезжей части в кювет. В результате аварии пассажирка получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась в реанимации.

Об этом сообщает полиция Черкасской области. Правоохранители начали расследование.

Детали ДТП

По информации следствия, дорожно-транспортное происшествие произошло в пятницу, 10 октября, около 08:30 на трассе Н-01 "Киев–Знаменка".

По предварительным данным, 47-летняя водитель автомобиля Lexus RX 350 не справилась с управлением и из-за превышения безопасной скорости машина слетела в кювет.

В результате аварии, 78-летнюю пассажирку доставили в больницу, однако спасти ее жизнь медикам не удалось, женщина умерла в реанимации. Сама же водитель от госпитализации отказалась.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

