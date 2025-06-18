В Черкассах водителя, который сбил насмерть 25-летнюю студентку и скрылся с места, отпустили под домашний арест

В Черкассах суд отправил под круглосуточный домашний арест 40-летнего водителя, который в центре города сбил насмерть 25-летнюю студентку Марию Ломонос. ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе около 13:00.

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После наезда водитель скрылся, однако, как он сам утверждает, потом вернулся. Об этом сообщает Сосновский районный суд города Черкассы.

Во время заседания обвиняемый признал вину. Он пояснил, что на мгновение отвлекся, неправильно оценил ситуацию на дороге и не заметил пешехода. По его словам, испугавшись, сначала уехал, но потом вернулся, остался на месте и вызвал скорую и полицию. Также он добровольно передал следователям видео с регистратора своего авто.

Прокуратура настаивала на содержании под стражей с залогом в более 181 тысячу гривен. Однако суд решил применить к мужчине круглосуточный домашний арест. Свое решение судья мотивировал тем, что водитель имеет жену, ребенка с хроническим заболеванием и трудное финансовое положение - официально не трудоустроен, живет за счет сбережений и помощи жены.

Погибшая - 25-летняя студентка Черкасского национального университета имени Богдана Хмельницкого. Мария Ломонос училась на психологическом факультете, завершала четвертый курс и готовилась к защите бакалаврской работы в июне.

Водитель находился за рулем автомобиля Mazda CX-7. По факту смертельного ДТП продолжается следствие.

Стоит отметить, что бригада экстренной медицинской помощи госпитализировала пострадавшую. Несмотря на усилия медиков, студентка от полученных телесных повреждений скончалась в больнице. Девушка была студенткой ЧНУ.

Напомним, в Киеве в среду, 11 июня, вблизи станции метро "Лыбедская" автомобиль съехал с дороги, упал непосредственно в подземный переход и остался в вертикальном положении.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Голосеевском районе Киева в среду, 11 апреля, произошла масштабная авария с участием четырех машин, в результате которой перевернулся маршрутный автобус. К сожалению, в результате ДТП есть пострадавшие.

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