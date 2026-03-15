В Черкассах мужчина взорвал гранату возле подъезда дома: в результате он погиб

В Черкассах 31-летний мужчина погиб после взрыва ручной гранаты возле подъезда жилого дома. Трагедия произошла вечером 14 марта на улице Надпильной.

Видео дня

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия и происхождение боеприпаса. Об инциденте сообщили в полиции Черкасской области.

Около 20:30 мужчина вышел из дома после домашнего конфликта. Находясь возле подъезда многоэтажки, он привел в действие ручную гранату.

В результате взрыва 31-летний местный житель получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался до прибытия медиков.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа Черкасского районного управления полиции, взрывотехники и криминалисты. Специалисты изъяли остатки взрывного устройства, которые направят на экспертизу.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство", а также по ч. 1 ст. 263 УКУ – незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!