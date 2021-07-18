На Черкасщине фермеры избили инспекторов, прибывших с проверкой. Фото

Владельцы одной из ферм Черкасской области избили прибывших с внеплановым инспектированием троих сотрудников Государственной службы Украины по вопросам труда.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции в Черкасской области, инцидент произошел в селе Шабастовка Уманского района в пятницу, 16 июля. Пострадавшие направили заявления в правоохранительные органы об избиении и повреждении имущества.

Видео дня

В частности, госинспекторы отдела по вопросам соблюдения законодательства о труде проводили внеплановую проверку на фермерском хозяйстве, говорится в сообщении полиции.

На территории поля, где шел сбор голубики, инспекторы стали общаться с работниками ферми, при этом снимая происходящее на мобильные телефоны.

В этот момент вышли владельцы хозяйства и стали прогонять госслужащих с предприятия. "Повреждены три мобильных телефона, служебное удостоверение. Кроме того, двое госинспекторов получили телесные повреждения", – говорится в сообщении полиции.

По факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 342, которая предусматривает наказание в виде штрафа от 1 до 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, исправительных работ на срок до 2-х лет, ареста на срок до 6 месяцев или ограничения свободы на срок до 3-х лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фермер из Запорожской области уничтожила черешню на 50 гектарах. Она объяснила, что не могла реализовать продукцию с данной территории.