В Черкассах группа байкеров из Одессы избила молодую пару. Видео конфликта

В центре Черкасс группа байкеров из Одессы, которые совершали ежегодный тур по Украине, напала на двух местных жителей. По словам пострадавшей девушки, причиной конфликта стал обгон колонны мотоциклистов на автомобиле.

Видео инцидента опубликовано на Telegram-канале "Х**вая Одесса". На нем видно, как байкеры окружили парня с девушкой и начали хаотично наносить им удары (чтобы посмотреть запись инцидента, доскролльте страницу до конца).

Как позднее рассказала девушка, которую в буквальном смысле тащили по земле за волосы, они вместе с парнем в автомобиле на улице Смелянской перестроились перед длинным рядом байкеров, следовавших по той же трассе.

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"Им это не понравилось и они сразу начали сгонять нас выкрикивая маты всевозможные, харкали на машину, били машину ногами и цепями. Мы начали убегать от них и использовали баллончик в качестве защиты когда они зажимали нас со всех сторон", – рассказала местная жительница.

После того как мотоциклисты расправились с молодыми людьми, они "переключились" на их автомобиль. Используя цепи и биты они разгромили транспортное средство.

В результате пострадавшие оказались в больнице с множественными травмами и ушибами, у обоих сотрясение мозга. Полиция пока не дает официальных комментариев по этому инциденту, однако известно, что поклонникам "железных коней" могут инкриминировать сразу три статьи Уголовного кодекса.

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