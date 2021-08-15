В Черкасчине авто на скорости влетело в реку, есть погибшие. Фото

В субботу, 14 августа, в городе Городище Черкасской области автомобиль Fiat слетел с дамбы в реку. Водитель и пассажир погибли.

Как сообщила в Facebook Полиция Черкасской области, правоохранители, прибывшие на место ДТП выяснили, что водитель не справился с управлением, совершил выезд за пределы проезжей части на дамбе, после чего автомобиль попал в водоем.

"В результате аварии 35-летний водитель и 40-летний пассажир погибли на месте. Оба мужчины жители города Черкассы. Другой пассажир – 36-летний местный житель не пострадал", – говорится в сообщении.

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Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в ночь на 13 августа в Киеве произошла авария с участием Volkswagen Touareg и Seat. В результате ДТП погиб водитель последнего автомобиля и был травмирован его пассажир. Якобы Volkswagen выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Seat. Обстоятельства и причины аварии пока устанавливает следствие.

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