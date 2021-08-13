В Киеве водитель вылетел на "встречку" и устроил ДТП: есть погибший. Фото и видео

В Киеве на бульваре Дружбы Народов в ночь с 12 на 13 августа произошла авария с участием внедорожника Volkswagen Touareg и Seat. В результате ДТП погиб водитель последнего автомобиля и был травмирован его пассажир.

Об этом OBOZREVATEL сообщил источник в правоохранительных органах. Водитель внедорожника серьезных травм не получил (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Якобы, Volkswagen выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Seat. От полученных травм водитель последнего авто скончался на месте ДТП, а его пассажира в тяжелом состоянии госпитализировали", – рассказал наш собеседник.

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Обстоятельства и причины аварии установит следствие. Был ли водители в состоянии алкогольного опьянения пока не известно.

Напомним, в Киеве 11 августа на повороте на улицу Академика Булаховского столкнулись полицейская Skoda Rapid и маршрутный автобус. В результате ДТП пострадал правоохранитель.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве на проспекте Победы Volkswagen протаранил Suzuki, который был припаркован на обочине. После этого виновник ДТП пытался скрыться на машине, которая загорелась.