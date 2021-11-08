В Чехии умер украинский заробитчанин, избитый охранником ночного клуба

В Праге (Чехия) умер украинец Павел Ратов из города Стрый Львовской области. Он попал в реанимацию после того, как в местном ночном клубе "Goldfingers" его ударил охранник. Мужчине было 42 года.

Об этом пишет издание Zaxid.net. Как рассказала супруга умершего, инцидент произошел 10 октября. Все это время ее муж был без сознания.

Женщина отметила, что в тот вечер Павел был с двумя другими гражданами Украины. В Праге они работали на стройке. Мужчины решили зайти в заведение, однако там их не устроили слишком высокие цены, поэтому они ушли.

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По словам женщины, охранник на выходе из клуба якобы начал оскорблять мужчин, назвал их "погаными украинцами" и "свиньями". Работник заведения, по ее словам, также толкал их в спину, а Павла ударил в голову. Тот упал и упал в обморок.

В больнице у Павла зафиксировали тяжелую черепно-мозговую травму и отек мозга.

Ратова также добавила, что ее слова якобы подтверждают камеры видеонаблюдения, зафиксировавшие толкотню и момент удара. Местные правоохранители открыли уголовное производство, однако задержанных по этому делу нет.

Она добавила, что работник ночного клуба, который может быть причастен к смерти ее мужа, продолжает работать в этом же заведении.

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