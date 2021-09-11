Вышел из клуба и пропал: в Польше больше года не могут найти 23-летнего украинца, к полиции есть масса вопросов

В Польше 15 месяцев назад бесследно исчез 23-летний украинец Владислав Щур. Польская полиция уверяет, что парень прыгнул в реку и утонул, однако предоставить родителям Влада четкие доказательства этой версии они не могут. Мама считает, что правоохранители халатно отнеслись к розыску их сына и верит, что его найдут.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Владислав Щур исчез 13 июня прошлого года. К тому моменту он уже шесть лет прожил в Польше, легально работал в области маркетинга.

Накануне дня исчезновения, 12 июня 2020-го, Влад с двумя друзьями вечером пошел в кафе. Ребята давно не виделись, как раз закончился карантин.

Видео дня

"Примерно в 10 часов вечера один из его знакомых пригласил Влада присоединиться к их компании в ночном клубе. Они пошли. Ребята засиделись. Около 7 часов утра уже друг сына ушел из клуба, а Влад еще остался фактически с малознакомыми людьми, друзьями друзей", – рассказывает OBOZREVATEL о событиях того дня мама Влада Ирина.

Уже днем его товарищ стал звонить Владу, но он не отвечал. Тогда он поднял друзей, с которыми остался украинец, но те не могли сказать, где Влад. По первоначальной информации, Влад ушел из клуба в 9 утра без вещей. Только в воскресенье 14 июня близкий друг украинца позвонил родителям и сообщил, что парень пропал.

Ребята попробовали написать заявление в польскую полицию, но там его не приняли под предлогом, что это должны сделать родственники.

"Ребята обратились к мэру города, после этого у них приняли заявление. Мы в свою очередь были уверены, что сына могла задержать полиция, поскольку он был без документов, но в понедельник нам сообщили, что ни в одном участке, ни в больницах, ни в морге его нет. Мы срочно выехали на машине в Польшу. Была пандемия, никого не пускали, мы простояли 16 часов на границе и добрались уже во вторник. Тогда узнали, что появилось какое-то видео с удаленного острова, на котором видно, что человек подходит к реке и прыгает в воду", – рассказывает Ирина.

Ирина с мужем просмотрели видео. Говорят, что снято оно было с отдаленного острова и все, что на нем есть – это какая-то тень человека, который прыгает в воду. Опознать, Влад это или нет – невозможно. Есть и еще одно видео, где видно, как человек уходит под воду, но, опять же, узнать кто это нет возможности.

Полиция и водолазы осматривали эту реку, но никакого тела там найдено не было. Вскоре поиски прекратили из-за наводнения.

"В августе прошлого года я написала письмо президенту Польши. Тогда была организована большая поисковая компания, нам прислали даже видео. Там было 46 человек с собаками, лодки, эхолоты, прочесывали реку на протяжении 30 км в течение двух дней, но так никого и не нашли", – вспоминает Ирина.

Так продолжалось до сентября 2020 года. С тех пор полиция прекратила предоставлять официальные отчеты о поиске Влада, поясняя все тайной следствия. Родители понимали, что правоохранители просто прекратили его искать.

"Мы разговаривали с экспертами, специалистами. И многие нам говорили, что такое видео не является доказательством того, что это именно наш сын. Нет никаких свидетелей того, как он прыгал, а ведь это центр города и было уже 9 часов утра. И нет тела сына. Если его куда-то унесло или он зацепился, то его должны найти.

Мы предложили свои варианты поиска. Поскольку прошло много времени, результата нет, давайте что-то менять. Например, проводить эксперимент, сделать манекен, опустить его в воду и смотреть траекторию движения. Все это мы изложили уже во втором своем обращении к президенту Польши", – говорит Ирина.

Родители Влада были шокированы, когда 1 марта нынешнего года получили официальное сообщение о том, что полиция закрыла дело. Они обратились в суд и 18 мая польский суд вынес решение о том, что расследование проводилось халатно и обязал дело вновь открыть. Однако никакой информации о ходе расследования родным пропавшего украинца польская сторона не предоставляет до сих пор.

"В деле об исчезновении Влада очень много вопросов. О том видео я уже говорила. Кроме того, когда мы тогда приехали в Польшу, все местные СМИ писали, что на берегу нашли обувь сына. Но ее нам так и не показали. Полиция нам показала кусочек видео, где сын выходит из бара, а дальше в течение пяти минут никакого видео нет. Затем еще кусок видео, где неизвестный прыгает в воду. Почему нет всей съемки, почему нет видео куда пошел сын, по какой траектории, что случилось. Ведь от бара до того места на реке всего минута ходьбы. Это съемки с другой стороны реки, с острова, это городская видеокамера, почему не взяли все видео сразу. Полгода правоохранители не допрашивали сотрудников бара, как так?

Почему iPhone сына оказался у бармена? Кто его принес, когда в какой время? Тоже неизвестно. Когда нам вернули этот телефон, мы своими силами пытались его разблокировать и восстановить информацию. Мы сами восстанавливали польскую сим-карточку, полиция нам ничем не помогала. Мы надеялись, что если с сыном что-то произошло, то он сможет вспомнить собственный номер телефона и позвонить", – говорит мама Влада.

Также странная история с нанятым родителями частным детективом в Польше, который, несмотря на подписанный договор, так и не предоставил родителям ни одного отчета о проделанной работе. Четыре раза Ирина с мужем писали ему письма, но он не отвечал. Им пришлось подать заявление в суд, чтобы детектив вернул уплаченные деньги.

"Это странно, человек рискует своей репутацией, должен вернуть деньги, но он молчит и ничего нам не говорит", – удивляется Ирина.

Родители Владислава не оставляют надежды, что их сын жив.

"Мы ждем результаты проверок, чтобы исключить версию, что наш сын утонул. Если полиция не будет бросаться пустыми словами, а предоставит нам факты, то тогда пусть это утверждают. А если у них их нет, то тогда возникает вопрос – чем они занимались целый год? Пока задача правоохранительных органов – найти факты, предоставить отчеты, которые можно будет проанализировать. Почему не нашли человека: потому что не ищут, потому что ищут вслепую, не проводя эксперименты. Либо есть другие причины. А пока все в тумане и делать выводы рано", – подводит итог Ирина.

OBOZREVATEL продолжит следить за этой историей и будет освещать новые подробности о ходе расследования.