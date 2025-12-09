В Чехии нашли мертвой 22-летнюю девушку из Закарпатья: подозреваемый признался в убийстве. Фото

В чешском городе Фридек-Мистек обнаружили мертвой 22-летнюю украинку Андриану Офрим. Полиция также задержала подозреваемого, признавшегося в совершении преступления.

Видео дня

Девушка находилась в розыске с 21 ноября. Об этом сообщили на Facebook-странице громады Кобылецкая Поляна со ссылкой на информацию от отца погибшей.

Подробности трагедии

Связь с девушкой оборвалась еще пару недель назад, поэтому с 21 ноября она находилась в розыске. Накануне полиция чешского города Фридек-Мистек обнаружила тело 22-летней гражданки Украины и прекратила поиски.

После необходимых процессуальных и административных мер, тело девушки будет передано семье и доставлено в Украину для похорон. Также сообщается, что чешские правоохранители задержали подозреваемого. По предварительным данным, задержанный уже признался в совершении убийства.

Кроме того, накануне распространилась информация, в которой неизвестные обвинили по этому делу непричастного молодого человека. Эта информация не соответствует действительности, что также подтвердил отец убитой украинки.

По данным СМИ, девушка находилась на заработках в Чехии и проживала в Остраве. В последний раз ее видели во Фридек-Мистеке. После 21 ноября девушка не выходила на связь.

Напомним, об убийстве 23-летней украинки Ирины Заруцкой стало известно 22 августа, когда ее тело с ножевыми ранениями обнаружили на трамвайной станции. Впоследствии правоохранители задержали подозреваемого в убийстве – 34-летнего Декарлоса Брауна.

Как ранее писал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп призвал к максимально суровому наказанию для мужчины, подозреваемого в жестоком убийстве украинки Ирины Заруцкой, подчеркнув необходимость "быстрого суда" и смертной казни.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!