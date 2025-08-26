В США убили сбежавшую от войны 23-летнюю украинку: появились подробности. Фото

В Соединенных Штатах Америки убили 23-летнюю гражданку Украины Ирину Заруцкую, которая недавно приехала в США, спасаясь от войны. Ее тело с ножевыми ранениями обнаружили 22 августа на трамвайной станции South End в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

Через некоторое время полиция задержала подозреваемого в убийстве. Об этом сообщает The Charlotte Observer.

Подробности преступления

По данным полиции, 23-летняя Ирина Заруцкая была найдена мёртвой 22 августа в 21:55 по адресу Кэмден-роуд, 1821. Друзья погибшей рассказали, что девушка недавно переехала в Шарлотт, сбежав из охваченной войной Украины.

Полицейское управление Шарлотт-Мекленбург уточнило, что на теле девушки обнаружили ножевые ранения, а медики, которые прибыли на место преступления, только констатировали смерть.

Родственники погибшей создали на платформе GoFundMe страницу в память об Ирине и собирают средства, чтобы поддержать её близких и помочь им покрыть непредвиденные расходы. Также родные сообщили, что девушку похоронят 27 августа в городе Хантерсвилл (штат Северная Каролина).

Подозреваемый задержан

Спустя некоторое время после обнаружения тела украинки полицейские задержали 34-летнего Декарлоса Брауна. В полиции отметили, что он был госпитализирован с травмами, не опасными для жизни, но не уточнили, как именно был ранен Браун. По словам полиции, подозреваемый будет арестован и обвинен после выписки из больницы.

Полиция не сообщает, знала ли Заруцкая подозреваемого и что побудило Брауна напасть девушку с ножом. Полиция просит всех, у кого имеется информация о нападении с ножом, сообщить в отдел убийств.

Что предшествовало

Журналист Джо Бруно в соцсети Х опубликовал фото подозреваемого и заявил, что этот мужчина уже неоднократно имел проблемы с законом. В январе 2025 года Браун был арестован за неправомерное использование системы 911. Согласно судебным документам, мужчина позвонил в 911 из больницы Нованта и заявил, что кто-то дал ему "искусственное вещество", которое контролировало его способность есть, ходить и говорить. Не удовлетворившись ответом офицера, что это медицинская проблема и они ничего не могут сделать, Браун продолжил звонить в 911. После этого ему было предъявлено уголовное обвинение. Судья магистратского суда Тереза ​​Стоукс разрешила ему освободиться из тюрьмы без каких-либо выплат под письменное обязательство явиться в суд.

Согласно судебным протоколам, Брауна арестовывали неоднократно с 2011 года. Среди обвинений были кража, ограбление с применением опасного оружия и распространение угроз. Почти все обвинения были сняты.

