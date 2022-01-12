В Карпатах избили туристов из-за замечания: за отдых в отеле киевляне заплатили 80 тысяч грн. Видео

В одной из гостиниц в Карпатах якобы избили туристов из Киева. Конфликт возник из-за жалобы на невкусный завтрак.

Об этом говорится в сюжете программы "Вікна". Пострадавшие заверяют, что нападать первыми начали сотрудники заведения (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

По словам пострадавших, за проживание в гостинице, которое включало и завтраки, они заплатили 80 тысяч гривен. Одна из девушек выразила недовольство омлетом и попросила заменить его. В ответ администратор якобы отказала, заверив, что с блюдом все в порядке.

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"Она (администратор) сказала, чтобы мы на следующий день выбрали другое блюдо, а это менять они не будут", – вспоминает туристка Юлия.

В ответ сотрудницу заведения одна из гостей обозвала "тупой овцой". А после завтрака туристы подошли на рецепшн и начали жаловаться на плохое обслуживание.

Одна из девушек начала снимать все на телефон, но, как утверждают пострадавшие, сотрудница начала хватать ее за волосы.

За девушек вступились их парни, но на них якобы набросились другие сотрудники отеля.

Пострадавшие подчеркивают, что администрация хотела их выселить без возврата денег. В итоге на место вызывали полицию и скорую помощь.

Позднее туристы написали заявление в правоохранительные органы. В гостинице отказались комментировать инцидент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист Роман Винтонив (Майкл Щур) пожаловался на ужасные условия и отсутствие сервиса на горнолыжном курорте в Карпатах.