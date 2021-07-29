В Борисполе пограничник потроллил россиянина, который пытался дать ему взятку. Видео

В аэропорту "Борисполь" задержали россиянина, который пытался дать взятку пограничнику Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев". Последний зафиксировал неправомерное действие на камеру.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы. Отмечается, что двое россиян прибыли в "Борисполь" рейсом Стамбул – Киев, однако они не смогли убедительно объяснить, зачем прилетели в нашу страну, поэтому им отказали в праве въезда в Украину.

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Примечательно, что один из них хотел попасть в нашу страну при помощи взятки. 24-летний россиянин предлагал тысячу долларов, что было запечатлено на видео.

"Я так понимаю, это за вас и вашего друга, чтобы я пересмотрел решение. Здесь тысяча долларов, чтобы я пропустил вас и вашего друга через государственную границу. Вы же понимаете, что это незаконно, и у нас могут быть за это большие проблемы. Это уголовное преступление, а я этого очень не хочу... Тогда "велкам ин юкрейн", – троллил пограничник россиянина.

После этого в служебное помещение зашли представители Нацполиции. В отношении задержанного решается вопрос о начале уголовного производства по ст. 369 УК (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Второй гражданин РФ покинул Украину рейсом Киев – Стамбул.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава оперативного подразделения Харьковского пограничного отряда, подполковник Денис Гузик якобы был задержан на взятке. Служба безопасности Украины установила, что он постоянно вымогал деньги, обещая помочь с перевозкой контрабанды в РФ.