В Бердянске женщина пыталась покончить с собой и убить ребенка: в квартире прогремел взрыв. Фото

В Бердянске 37-летняя жительница пыталась убить себя и ребенка 2014 года рождения. Женщина порезала вены и открыла конфорки.

Как рассказало издание Про.Бердянск, взрыв произошел в ночь на понедельник на первом этаже одного из домов в центре города по улице Свободы. При этом взрывной волной выбило окна и двери в квартире (чтобы посмотреть фото, проскрольте до конца страницы).

О ЧП стало известно около семи утра. Медики госпитализировали мать и ее 6-летнего сына.

По месту взрыва дежурят правоохранители. Причины, из-за которых женщина решилась на столь крайний шаг – выясняются.

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На данный момент ребенок находится в детской больнице, мама определена в психоневрологический диспансер. Врачи пока официальных комментариев не дают, но как утверждают журналисты издания, жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает.

Как сообщили соседи журналистам, пострадавшая ни с кем не конфликтовала, ребенок был опрятно одет и часто игрался с соседскими детьми. Они же предположили, что пойти на отчаянный шаг женщину могли заставить личные обстоятельства. Так, по словам жильцов дома, женщина некоторое время работала за границей. За это время умерла ее мать, от нее ушел муж, а по приезду в Украину она не могла найти себе работу.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве в Шевченковском районе столицы в квартире многоэтажного жилого дома прогремел взрыв. При этом ранения получил 43-летний мужчина.