В Днепре прогремел взрыв в многоквартирном доме: есть жертвы. Фото и видео

Утром в воскресенье, 15 августа, в Днепре на улице Шмидта произошел взрыв в двухэтажном жилом многоквартирном доме. В результате погибли два человека – мужчина 1980 года рождения и женщина 1961 года, которые находились в квартире.

Их тела обнаружили спасатели, прибывшие на место происшествия для тушения пожара. По предварительным данным, в доме около 8:50 взорвалась газовоздушная смесь, сообщили в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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В квартире, расположенной на первом этаже здания, в результате взрыва сгорели домашние вещи и мебель в кухне на площади 10 квадратных метров. Огонь локализовали в 9:01, а полностью ликвидировали возгорание в 9:31, проинформировали в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

На месте взрыва работали семь спасателей, две единицы спецтехники, следственно-оперативная группа и представители газовой службы.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 115 (Умышленное убийство, с пометкой – несчастный случай) и ч. 2 ст. 367 (Службова халатность) УК Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июля в центре Днепра в многоэтажке произошел взрыв. Были выбиты окна, однако никто из людей не пострадал.