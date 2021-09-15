В Беларуси заявили об обстреле пограничного знака с территории Украины: есть ли риск провокаций

В Беларуси заявили об обстреле одного из пограничных знаков с территории Украины. Инцидент произошел еще 11 сентября на участке Пинского пограничного отряда.

Об этом говорится на сайте Государственного пограничного комитета Беларуси. Пограничники заставы "Сварынь" обнаружили повреждения пограничного столба и щитка с изображением герба Республики Беларусь (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пробоины сделаны дробью, предположительно, от выстрела из охотничьего ружья.

"Результаты проведенной встречи с украинской стороной показали, что выстрелы производились с территории Украины. Проводится разбирательство", – подчеркнули в ведомстве.

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Отметим, в интервью OBOZREVATEL военный эксперт Владислав Волошин говорил, что в ближайшее время возможны провокации и даже теракты, в том числе со стороны Беларуси.

"Беларусь стала для Украины фактически враждебным государством", – считает он.

Как сообщал OBOZREVATEL, капитан первого ранга Военно-морских сил США в отставке Гарри Табах заявил, что Россия давно поглотила Беларусь, а ее самопровозглашенный президент Александр Лукашенко – не является лидером. После своих последних заявлений о Союзном государстве с "братской страной" стало понятно, что он полностью работает на главу РФ Владимира Путина.