Волошин: Донбасс и Крым попадут под "каток", а Беларуси грозят теракты

Обострение на Донбассе имеет несколько причин и ожидать, что в ближайшее время станет спокойнее – не приходится. Более того, обстановка на линии разграничения будет накаляться. На оккупированной Россией территории, а также в Беларуси возможны террористические акты и серьезные провокации.

Такое мнение в блиц-интервью OBOZREVATEL высказал экс-спикер Генерального штаба ВСУ, участник многочисленных миротворческих операций в разных странах, военный эксперт Владислав Волошин.

– За последние несколько дней в зоне проведения Операции Объединенных сил погибли несколько наших воинов, есть раненые. С чем связано обострение на Донбассе?

Видео дня

– Тут есть несколько причин. В первую очередь я могу связать это с проведением выборов в Государственную думу РФ, которые пройдут с 17 по 19 сентября.

Уже полтора месяца Россия нагнетает обстановку на территориях, которые оккупировала у Украины – в Донецкой и Луганской областях.

Дело в том, что получатели 400 тысяч российских паспортов, проживающие на Донбассе, – потенциальные избиратели. И во время более нестабильной и даже опасной ситуации они станут активнее принимать участие в выборах. И, как говорится, "делать некоторую погоду" – конечно же, в пользу правящей российской партии.

Это будет проходить в контексте "вот видите, что творится в Украине? Там война, там не могут обеспечить безопасность своим гражданам. А вот Россия, мол, великая страна и вы ее великие граждане. Россия будет защищать".

Второй важный фактор – это масштабные военные учения России и Беларуси "Запад – 2021". Они начались 10 сентября, должны завершиться 16-го.

И вроде как говорилось, что Украина является нейтральной страной, а основные противники – западные и какие-то мифические другие страны, но была и небольшая оговорочка. Что операция будет проводиться "против террористических группировок, которые пользуются поддержкой извне". А это прямой намек на Украину.

– Отсылка к утверждению незаконно избранного президента РБ Александра Лукашенко, что в лагерях на территории Украины якобы готовили боевиков, а затем и переправляли в РБ оружие?

– …и вообще Украина чуть ли не "спонсор террористов", которые действуют в РБ.

А что касается российско-беларусских учений… Если произойдет какая-то провокация на Донбассе, то Россия вот она, уже готова – "бряцает оружием" на наших границах. В том числе со стороны Беларуси.

– Завуалированные намеки, "оговорочки" – это одно. Но Лукашенко на полигоне во время учений "Запад-2021" прямо заявил, что Беларусь разместит зенитно-ракетные комплексы С-400 на южном направлении, вдоль всей границы с Украиной. Причем купит их у России.

– После такого заявления Беларусь стала для Украины фактически враждебным государством.

"...У нас полностью комплексами С-300 перекрыт периметр на западном направлении. Но, как вы знаете, у нас добавилось и южное направление. Мы с белорусскими генералами и русскими обсуждали эту тему. Нас начинают с юга подогревать. А что еще будет... Мы должны готовиться - 1200 км границы с Украиной, поэтому нам придется закрывать и этот периметр", – Александр Лукашенко.

Таким образом для нашей страны становятся опасны еще более тысячи километров. На самом деле они и раньше такими были, но теперь официальное заявление Лукашенко подтвердило то, что на севере Украины еще один враг. И что события, которые происходят на Донбассе, на украинско-российской границе, теперь "переносят" напряженность на другие участки.

Там, где Россия, где ее интересы, у нас везде напряженка.

– Получается, север, восток и юг Украины уже...

- Это уже враждебные для нас границы.

– И зона серьезной угрозы. Ну и "кусочек" со стороны Приднестровья.

– Там мы можем ждать только провокаций, потому что сосредоточенных там Россией сил хватит разве что совершить какую-то громкую информационную или даже кровавую, но провокацию.

– Но (наверное, цинично прозвучит) не настолько серьезную – без глобальных последствий?

– Да. Не таких, которые угрожали бы захватом территории, каких-то районов Украины. Хотя в Приднестровье Россией собраны довольно серьезные запасы вооружения и боеприпасов.

РФ, держа там группировку войск, сковывает наше внимание, частично связывает большое количество украинских сил и средств на этом направлении. Вот для этого она там в основном и держится.

А чтобы контролировать это направление, нам тоже нужно иметь там определенные средства и силы - и не перебрасывать их на другие опасные участки.

– Осень у нас всегда горячая. Этот год не исключение? Какой прогноз?

– Ситуация, которая складывается и на Донбассе, и в Крыму, привязана к политическим сезонам. Итоги выборов в России, о которых мы уже говорили, довольно предсказуемы. Все уже понимают расклад, но вот что будет после – отдельная тема.

Новые-старые политики начнут изображать иллюзию бурной деятельности. И это не будет способствовать тому, что ситуация станет спокойнее. Наоборот, будут какие-то новые обещания "народу Донбасса", начнутся какие-то новые проекты, которые будут нести угрозу – и всей Украине, и непосредственно населению оккупированной территории.

Не стоит забывать, что президент РФ Владимир Путин уже не раз заявлял о том, что Донбасс будет украинским – но только на тех условиях, которые хочет Россия. И нет сомнений, что жители этих "Л/ДНР", оккупированной части Донбасса, попадут под новый "каток" российской политики.

России они не нужны – все действия, заявления Кремля об этом свидетельствуют. И то, что после выборов людей опять взбудоражат, "раскачают" – довольно предсказуемо.

Как следствие – после этого будет "накаляться" и линия разграничения на Донбассе. Будут провокации с обстрелами гражданского населения, объектов мирной инфраструктуры, жилых районов – причем их количество возрастет.

Кроме того, зная, что в мире есть поддержка Крымской платформы и с каждым днем она растет (а это один из путей деоккупации полуострова), россияне будут еще сильнее давить на местное проукраинское население – в частности, крымских татар.

Будут новые репрессии, будут провокации (как недавно с подрывом газопровода). Так что осенью можно ожидать от России таких действий.

– То есть, по-нарастающей провокации – под видом террористической угрозы якобы со стороны Украины, ее спецслужб, военной разведки и т.д.? В РФ, как мы могли убедиться, это обычная практика.

– Так точно. Причем не только в Крыму – это будет происходить и на Донбассе. А учитывая, что у нас де-факто "удлинилась" граница, то Россия возьмется и за "обработку" населения Беларуси. Я бы сказал, что существует большая вероятность терактов на территории РБ.

Потому что России важно сформировать четкое, однозначное мнение, будто украинцы – это террористы. И РФ будет все для этого делать, не брезгуя никакими методами.