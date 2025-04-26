В Амстердаме группа подростков устроила резню на улице, ранены трое прохожих: все подробности

В Нидерландах правоохранители разыскивают большую группу молодых людей, которые во время Королевской ночи в Амстердаме нанесли тяжелые ножевые ранения трем прохожим. Инцидент произошел на центральных улицах города в ночь с 25 на 26 апреля.

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Как цитируют местные СМИ информацию правоохранителей, разыскивается "группа из примерно пятнадцати юношей", сбежавших после нападения. Полиция призывает свидетелей и людей, имеющих видеозаписи инцидента, обратиться в полицию.

К розыскам привлечены все имеющиеся силы правоохранителей, в том числе группа на вертолете.

27 апреля в Голландии отмечают так называемый "Оранжевый праздник" – День рождения короля (оранжевый – цвет Оранской династии, правящей Нидерландами). В канун праздника в городах устраивают "Королевскую ночь", во время которой проходят многочисленные музыкальные представления.

Нападение произошло именно во время одного из таких представлений.

Около 03:20 полиция получила сообщение о переросшем в драку с ножом массовом конфликте. Прибыв на место, правоохранители нашли троих пострадавших и оказывали им первую помощь до прибытия медиков. Последние доставили пострадавших в больницу.

У правоохранителей пока нет никаких зацепок по поводу подозреваемых. Сообщается лишь, что это группа юношей в возрасте примерно 17-18 лет, "с темным и светлым цветом кожи".

Как сообщал OBOZ.UA, в конце марта неподалеку от площади Дам в Амстердаме мужчина напал на прохожих с ножом и ранил пятерых человек. Двое из них получили серьезные травмы. Нападающего повалил на землю неравнодушный прохожий – турист из Великобритании – и удерживал, пока не прибыла полиция.

Правоохранители установили, что подозреваемым является 30-летний уроженец Донбасса. Следователям было сложно установить личность, поскольку во время ареста у него нашли документы на несколько имен.

Хотя задержанный хранит молчание, прокуратура считает, что уроженец Донбасса устроил резню в Амстердаме с террористическим мотивом.

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