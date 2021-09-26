В Афганистане талибы выставили тела убитых на всеобщее обозрение в качестве "предупреждения"

Представители радикальной исламистской группировки "Талибан" показательно вывесили трупы убитых "нарушителей" на обозрение гражданского населения Афганистана. Как минимум четыре тела боевики подвесили на кранах посреди города Герат.

Как пишет АР, сперва все трупы привезли на центральную площадь, но потом три из них переместили в другие части города для всеобщего обозрения. Об инциденте стало известно в субботу, 25 сентября.

По словам Вазира Ахмада Седдики, который управляет аптекой в Герате, на жутком "мероприятии" появились официальные лица "Талибана".

Группировка объявила: мол, все четверо участвовали в похищении и были убиты полицией в ходе перестрелки. Проверить подлинность заявлений талибов пока невозможно.

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Похищенными якобы были отец и сын. Преступники, как заверяют представители радикального движения, ранили гражданское лицо и бойца "Талибана".

В комментарии журналистам представитель талибов, который не назвал своего имени, заявил: "Цель этой акции – предупреждение для всех преступников".

Напомним, что незадолго до этого один из основателей движения "Талибан" Норуддин Тураби заявил, что правительство будет устанавливать жестокие законы в Афганистане и проводить показательные казни и ампутации конечностей.

Как писал OBOZREVATEL, ранее талибы объявили о создании в стране регулярной армии. А власти Китая тем временем выделили террористическому движению 31 млн долларов помощи, поздравив с созданием временного правительства в Кабуле.