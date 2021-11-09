В 25 раз больше нормы: в Херсоне задержали пьяную девушку за рулем Mercedes. Фото

В воскресенье, 7 ноября, полицейские в Херсоне остановили автомобиль Mercedes ML, за рулем которого находилась 25-летняя девушка в состоянии опьянения. Она создавала аварийные ситуации на дороге.

Об этом сообщается в Telegram-канале Патрульной полиции Херсонской области. Драгер показал уровень алкоголя 5 промилле, что в 25 раз превышает допустимую норму (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Инцидент произошел около 17:00. Правоохранителей уведомили, что по проспекту Святых Кирилла и Мефодия автомобиль с пассажирами нарушает правила дорожного движения, а из его салона громко звучит музыка и слышно выкрики.

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Прибыв на место, патрульные остановили Mercedes. Водителя с видимыми признаками опьянения пригласили в отделение, чтобы составить админпротокол. Там проверка показала рекордный уровень алкоголя.

На девушку составили протокол по части 1 статьи 130 (управление в состоянии опьянения) и вынесли постановление по части 2 статьи 126 (управление транспортом лицом, которое не имеет права управления) КУоАП. Первая статья предусматривает штраф в размере 600 необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права управлять автомобилем на один год, вторая – штраф в размере 30 необлагаемых минимумов.

Отметим, что за январь-сентябрь 2021 года в Украине произошло 3 667 ДТП из-за управления авто в состоянии опьянения, в которых погибли 84 человека и более 800 были травмированы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове 16-летний подросток за рулем Infiniti на огромной скорости врезался в другой автомобиль, в ДТП погиб один человек и трое получили серьезные травмы.