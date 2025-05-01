Уже 46-й случай: в Тисе нашли тело мужчины

В первый день мая в реке Тиса на Закарпатье обнаружили тело мужчины. Очередного утопленника достали из воды, его личность устанавливают.

Видео дня

Случай произошел утром в четверг. Об этом сообщает Государственная пограничная служба, публикуя видео с места события.

Отмечается, что пограничники при мониторинге речного участка границы с Венгрией обнаружили тело человека в воде вблизи украинского берега.

"На место сразу вызвали спасателей и полицию. Личность погибшего правоохранители устанавливают", – говорится в сообщении.

По данным ГПСУ, с начала полномасштабной войны это уже 46-й случай, когда пограничники обнаруживают тело человека в Тисе.

Ранее тело мужчины в Тисе обнаружили пограничники во время мониторинга границы с Румынией. Утопленник находился в воде в 30 метрах от украинского берега.

Как сообщал OBOZ.UA, в Закарпатской области разоблачили очередной канал незаконной переправки граждан Украины призывного возраста через границу с Венгрией. К такой бизнес-схеме был привлечен несовершеннолетний местный житель.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!