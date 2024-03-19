Уволенный военком из Львовщины задекларировал 6,4 млн грн, шесть квартир и новый Lexus: всплыли громкие подробности

Экс-начальник Самборского районного ТЦК и СП Сергей Бабич задекларировал за 2023 год 6,4 млн грн доходов. Кроме того, бывший военком купил новый Lexus RX 350 2021 года выпуска, а его жена приобрела шесть квартир во Львове и Киеве.

Об этом стало известно из электронной декларации Бабича, сообщает Zaxid.net. В ней, в частности, указано 1,8 млн грн зарплаты в ТЦК и еще 4,6 млн грн других доходов.

Автомобиль экс-начальника ТЦК стоил 1 млн грн, хотя рыночные предложения на сайтах продаж авто по меньшей мере вдвое дороже. Пока эта машина у Бабича единственная.

В то же время его жена, которая работает в Самборской больнице и получает около 100 000 грн в год, в течение 2020 – 2022 годов купила 5 квартир во Львове площадью от 47,4 кв. м до 70,4 кв. м. Также в этот же период женщина стала владелицей квартиры в Киеве площадью в 50 кв м, двух амбаров и двух паркомест. Причем некоторая недвижимость оказалась совсем дешевой – всего по 600 тыс. грн. Кроме того, супруги имеют несколько земельных участков.

Согласно декларации, в 2023 году военный заработал 1,8 млн. грн., также получил 124 тыс. грн. пенсии и 4,4 млн. грн. от отчуждения имущества. Супруга бывшего военкома указала 91 тыс. грн зарплаты в больнице и 1,8 млн грн дохода от отчуждения имущества.

Напомним, что осенью 2023 года НАПК обвинило начальника Самборского РТЦК и СП Сергея Бабича в приобретении необоснованных активов более чем на 4,4 млн грн. Военным объяснил, что приобрел имущество на сбережение семьи за предыдущий период, зарплаты членов семьи, а также подарка от матери в размере 42 тыс. долларов США. СМИ сообщают, что Бабича уволили с должности.

Кроме того, в 2023 году бывший начальник ТЦК расвелся с женой, но раздел имущества до сих пор в процессе.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Одесской области сотрудника Белгород-Днестровского районного ТЦК и СП будут судить за помощь уклонистам. Следствие установило, что подозреваемый "отмазывал" граждан от мобилизации за деньги.

– В январе Минобороны провело незапланированные проверки ТЦК и СП, а также складов с продуктами в воинских частях. Фиксируется множество нарушений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!