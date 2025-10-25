Устроили 'Форсаж': в Украине мужчины на ходу обворовывали грузовики с конфетами и поплатились

В Украине перед судом предстали двое мужчин, которые устроили "Форсаж" и на ходу обворовывали грузовики с конфетами, продуктами питания и одеждой. Свои действия злоумышленники аргументировали сложным финансовым положением.

Видео дня

Суд признал обвиняемых виновными и назначил им наказание в виде 5 лет лишения свободы. Об этом говорится в приговоре Новосанжарского районного суда.

Подробности дела

По материалам дела, мужчин подозревают в шести эпизодах краж из грузовиков, которые произошли в 2021 году. Расследование установило, что один из них управлял автомобилем, а другой запрыгивал в прицеп грузовика во время движения. Из транспортных средств они похищали различные товары – конфеты, одежду известных брендов, сгущенное молоко, масло, витаминные пастилки и прочее.

Один из фигурантов пояснил, что познакомился с сообщником в спортзале примерно за месяц до начала преступной деятельности. Обоих не устраивало финансовое положение, поэтому они решили грабить грузовики, используя автомобиль "Mercedes-Benz".

По словам обвиняемого, схема заключалась в том, что они подъезжали к фуре, после чего один из них через пассажирское окно выбирался на капот и с помощью отвертки открывал двери грузовика.

Во время этого в машине включали круиз-контроль, а товар бросали в салон через люк. Похищенное хранили в заброшенном доме в селе. Свою вину оба мужчины признали частично.

Злоумышленников было трое

Известно, что в деле также фигурирует третий обвиняемый, который, по материалам следствия, занимался ремонтом автомобилей, в частности "Mercedes", который использовался во время краж. Один из подсудимых отметил, что иногда рассчитывался с механиком похищенными товарами вместо денег, и сам механик подтвердил этот факт.

Как наказали мужчин

Суд признал всех троих мужчин виновными по частям 3 и 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража) и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Кроме того, обвиняемых обязали компенсировать потерпевшим предприятиям материальный ущерб и моральный вред на общую сумму 356 370 гривен. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.

