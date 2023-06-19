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История со стрельбой во время вручения повестки на Одесщине получила продолжение: накажут ли работника военкомата

София Закревская
Расследования
2 минуты
6,7 т.
История со стрельбой во время вручения повестки на Одесщине получила продолжение: накажут ли работника военкомата

Ранним утром в воскресенье, 18 июня, в городе Рени Одесской области произошел инцидент со стрельбой во время вручения повестки – работник территориального центра комплектования и социальной поддержки открыл огонь в воздух. На следующий день эта скандальная история, произошедшая на местном рынке, получила продолжение.

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По факту стрельбы было начато уголовное производство. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители предварительно установили, что между двумя представителями районного ТЦК и СП и местным жителем произошел конфликт во время вручения последнему повестки. Во время этой словесной перепалки один из представителей органа военного управления произвел выстрел вверх из стартового пистолета.

История со стрельбой во время вручения повестки на Одесщине получила продолжение: накажут ли работника военкомата

Очевидцы происшествия сразу позвонили в полицию.

"Событие, которое произошло утром 18 июня, квалифицировано как хулиганство, совершенное с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений", – сказано в сообщении.

Личности всех участников инцидента уже установлены, с ними проводят следственные действия. Правоохранители изъяли оружие, патроны, стреляную гильзу и другие вещественные доказательства, направленные на экспертное исследование.

"Следователи под процессуальным руководством Белгород-Днестровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по ч. 4. ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Ее санкция влечет наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет", – добавили в ГУ НП.

Следственные действия по делу продолжаются.

История со стрельбой во время вручения повестки на Одесщине получила продолжение: накажут ли работника военкомата

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе днем 1 июня произошла стрельба, в результате которой погибли женщина и мужчина. По предварительной информации, причиной разборок стала ревность.

Позже стало известно, что количество жертв стрельбы возросло до трех. Кроме того, в сети появилась новая версия трагедии в Одессе.

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