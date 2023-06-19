История со стрельбой во время вручения повестки на Одесщине получила продолжение: накажут ли работника военкомата

Ранним утром в воскресенье, 18 июня, в городе Рени Одесской области произошел инцидент со стрельбой во время вручения повестки – работник территориального центра комплектования и социальной поддержки открыл огонь в воздух. На следующий день эта скандальная история, произошедшая на местном рынке, получила продолжение.

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По факту стрельбы было начато уголовное производство. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители предварительно установили, что между двумя представителями районного ТЦК и СП и местным жителем произошел конфликт во время вручения последнему повестки. Во время этой словесной перепалки один из представителей органа военного управления произвел выстрел вверх из стартового пистолета.

Очевидцы происшествия сразу позвонили в полицию.

"Событие, которое произошло утром 18 июня, квалифицировано как хулиганство, совершенное с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений", – сказано в сообщении.

Личности всех участников инцидента уже установлены, с ними проводят следственные действия. Правоохранители изъяли оружие, патроны, стреляную гильзу и другие вещественные доказательства, направленные на экспертное исследование.

"Следователи под процессуальным руководством Белгород-Днестровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по ч. 4. ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Ее санкция влечет наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет", – добавили в ГУ НП.

Следственные действия по делу продолжаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе днем 1 июня произошла стрельба, в результате которой погибли женщина и мужчина. По предварительной информации, причиной разборок стала ревность.

Позже стало известно, что количество жертв стрельбы возросло до трех. Кроме того, в сети появилась новая версия трагедии в Одессе.

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