Услышали украинскую речь: в Берлине напали с ножом на украинца

В субботу, 14 июня 2025 года, в Берлине, Германия, произошло нападение на 51-летнего гражданина Украины. Мужчина гулял с собакой и разговаривал на украинском языке, когда его ранили ножом.

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Инцидент произошел около 6:40 утра в парке Юнгфернгайде, что в районе Шарлоттенбург-Норд. Об этом сообщила столичная полиция.

Отмечается, что пострадавший выгуливал свою собаку и давал ей команды на украинском. В этот момент к нему подошли двое неизвестных мужчин и спросили о его национальности. Когда тот ответил, что он украинец, один из нападавших нанес ему удар ножом в живот.

После нападения злоумышленники скрылись в направлении улицы Геккердамм. На место происшествия прибыла скорая помощь. Пострадавшего госпитализировали, сейчас он находится в больнице на стационарном лечении под наблюдением медиков. По предварительным данным, его жизни ничего не угрожает.

Расследованием дела занимается специальное подразделение берлинской полиции управления №2 (Запад). Правоохранители собирают доказательства и разыскивают нападавших. Мотивом преступления могут быть ксенофобские или политические мотивы, но официальной версии пока нет.

Как сообщал OBOZ.UA, в немецком Гамбурге в пятницу, 23 мая, женщина устроила нападение с ножом на центральном железнодорожном вокзале города. По меньшей мере 17 человек получили ранения.

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