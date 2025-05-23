В Гамбурге женщина устроила резню на вокзале: пострадали 17 человек. Фото

В немецком Гамбурге в пятницу, 23 мая, женщина устроила нападение с ножом на центральном железнодорожный вокзале города. По меньшей мере 17 человек получили ранения.

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Четверо пострадавших находятся в критическом состоянии, остальные получили серьезные травмы, но их жизни ничего не угрожает. Правоохранители задержали 39-летнюю нападавшую. Об этом сообщает BILD.

Инцидент произошел в 18:05 на платформе 13/14 перед прибывающим поездом. Поезд ICE 855 (Гамбург – Мюнхен) стоял на 14-м пути, когда на платформе появилась женщина. Она достала нож и начала без разбора бить им пассажиров.

Правоохранители сразу прибыли на место происшествия. Они смогли одолеть и обезоружить нападавшую.

"Личные данные женщины были установлены, и, по данным BILD, она уже известна полиции, а также, очевидно, считается психически нестабильной", – сказано в сообщении.

Некоторым пострадавшим была оказана медицинская помощь в поезде, другие были немедленно доставлены в больницу. Поезд, который находился на 14-й платформе, был эвакуирован, а железнодорожное движение через станцию частично отменено.

В полиции сообщили, что расследование этого дела "идет полным ходом". Мотив нападавшей до сих пор полностью непонятен, правоохранители объявили об отсутствии доказательств политической мотивации.

"Исходя из имеющейся информации, мы предполагаем, что она действовала сама", – отметили в полиции.

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц отреагировал на нападение. Он провел телефонный разговор с мэром Гамбурга Петером Ченчером. Мерц сказал, что новости из Гамбурга шокировали его, и что его мысли "с жертвами и их семьями".

Deutsche Bahn также выразила свое "глубокое беспокойство". "Наши мысли и соболезнования с ранеными", – сказано в заявлении компании. Там напомнили, что на главном железнодорожном вокзале Гамбурга и в общественном транспорте города запрещено ношение оружия, в том числе ножей.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 7 мая на территории Варшавского университета произошло кровавое нападение – молодой человек с топором атаковал на людей. Вследствие этого погибла сотрудница университета, еще один сотрудник, охранник, получил серьезные ранения.

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