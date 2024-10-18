'Услуги' стоили 200 тыс. грн: на Хмельнитчине разоблачили схему по уклонению от мобилизации. Фото

В Хмельницкой области объявили подозрение мужчине, которого следствие считает организатором схемы уклонения военнообязанных от мобилизации. Он обещал "клиентам" решить их вопрос с должностными лицами территориального центра комплектования и социальной поддержки и оформить документы "непригодности" к службе.

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Подозреваемому – 28 лет, он является местным жителем. Теперь "делку" грозит до восьми лет за решеткой с конфискацией имущуства. Подробностями дела поделился Департамент стратегических расследований Национальной полиции.

"Свои "услуги" злоумышленник оценивал более чем в 200 000 гривен – за такую ​​сумму он обещал повлиять на должностных лиц ТЦК и СП для решения вопроса об обновлении данных и в дальнейшем признании "клиентов" непригодными к службе в ВСУ", – рассказали правоохранители.

Организатора схемы задержали при получении взятки. Правоохранители изъяли 5000 долларов, полученные в качестве неправомерной выгоды.

Подозрение объявлено по факту злоупотребления влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК). Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 160 000 гривен залога.

В полиции сообщили, что (по состоянию на 17 октября) они продолжали устанавливать полный круг лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее в Киевской области сотрудники СБУ разоблачили заместителя директора финансового колледжа и двух его подчиненных, организовавших схему для уклонистов. Они задним числом оформляли мужчин в аспирантуру, что давало возможность отсрочки и выезда за границу.

– Недалеко от границы с Молдовой пограничники Подольского отряда задержали две группы мужчин, пытавшихся незаконно пересечь государственный рубеж. В первой "команде" было восемь человек, во второй – 11.

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