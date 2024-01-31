Ушла из дома и не вернулась: в Днепре пропавшую 12-летнюю девочку нашли мертвой – СМИ
В Днепре завершены поиски 12-летней Марии Билановой. Девочка ушла из дома 29 января – и не вернулась.
Ребенка искали в течение двух суток. Нашли, по данным местных издания "Информатор" и телеканала "Открытый", мертвой.
Оба днепровских СМИ, публикуя новость о смерти девочки, ссылаются на сообщения ОО "Поиск – Днепр".
Ребенка, добавляет "Открытый", нашли 31 января в Приднепровске (вероятно, речь идет о жилом массиве в юго-восточной части левобережья Днепра. – Ред.). На месте страшной находки работают правоохранители.
Никакой информации о причинах смерти ребенка пока нет. Также о смерти девочки официально не сообщали в полиции Днепропетровщины, сотрудники которой искали Марию в течение двух суток.
12-летнюю Марию Баранову искали с 29 января: тогда проживавшая в Самарском районе города девочка вышла из дома – и так и не вернулась.
Напомним, ранее стало известно, что в Прилуках в Черниговской области нашли мертвым 23-летнего мужчину. Игорь Гузий 6 января отдыхал вместе с друзьями, а затем исчез.
Его тело 11 января извлекли из реки Удай: водолазы нашли его подо льдом.
Также сообщалось, что в Карпатах ищут гражданина Франции, который пошел на Говерлу и исчез. В последний раз на связь мужчина выходил 3 января. Иностранец планировал совершить восхождение от урочища Заросляк к горе Говерла и путешествовать по Карпатам к городу Рахов Закарпатской области.
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