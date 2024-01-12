Отдыхал со знакомыми, а потом исчез: в Прилуках нашли мертвым 23-летнего мужчину. Фото

В Прилуках на Черниговщине 11 января из реки Удай достали тело 23-летнего мужчины, которого полиция искала с 7 января. Погибший – местный житель, его звали Игорь Гузий. 6 января он отдыхал со знакомыми и в тот же день исчез.

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Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Черниговской области Наталья Слабеняк "Суспільному". По ее словам, водолазы нашли мужчину в реке под льдом.

Видимых следов насилия не обнаружено, тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

По предварительной информации, 6 января, на Крещение, молодой мужчина отдыхал со знакомыми на водоеме недалеко от их дома, тогда же и исчез.

К поиску привлекали полицейских и кинологов. Также сообщения с приметами пропавшего правоохранители распространяли на своих информационных площадках.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

Река Удай протекает в пределах Прилукского района Черниговщины и Лубенского района Полтавщины. Является правым притоком реки Сулы, впадающей в Днепр.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 3 января в Киеве на заливе Доманя утонул рыбак. Трое мужчин рыбачили с лодки, которую вдруг стало затапливать. Двое смогли добраться до берега, но третий исчез из поля зрения.

– В ноябре на Полтавщине трое мужчин рыбачили на лодке и перевернулись. Лишь одному удалось выжить, тела других двоих достали из Днепра через несколько дней.

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