Ушел из дома и не вернулся: на Харьковщине нашли мертвым 16-летнего парня

На Харьковщине нашли мертвым 16-летнего парня, который пропал несколько дней назад. Трагедия произошла в поселке Песочин, где во время отработки адреса правоохранители обнаружили его тело.

Предварительно установлено, что причиной смерти стало отравление угарным газом. Об этом сообщила полиция Харьковской области.

22 января 2026 года в полицию поступило сообщение от матери об исчезновении ее 16-летнего сына 2009 года рождения. По словам женщины, около 21:00 ребенок ушел из дома и не вернулся.

Во время проведения розыскных мероприятий полицейские проверяли возможные места пребывания парня.

Через несколько дней в ходе отработки одного из адресов в Песочине правоохранители обнаружили тела без признаков жизни пропавшего подростка и владельца домовладения 1977 года рождения.

При осмотре места происшествия следов насильственной смерти не обнаружено. На место прибыли судебно-медицинские эксперты, тела были направлены в морг Харькова для проведения вскрытия и установления точной причины смерти.

По результатам экспертизы установлено, что причиной гибели обоих лиц стало отравление угарным газом. По факту трагедии открыто уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.

Полиция призывает граждан соблюдать правила безопасности при пользовании газовыми и отопительными приборами, чтобы предотвратить подобные трагедии.

Ранее в селе Олешник Береговского района Закарпатской области едва не произошел трагический случай. Из-за отравления угарным газом едва не погибла семья из восьми человек.

Напомним, ранее один из таких инцидентов произошел в Броварах Киевской области. Из-за неправильной эксплуатации генератора один человек погиб, другой был безотлагательно госпитализирован с диагнозом отравление угарным газом.

Как сообщал OBOZ.UA, другой случай произошел в Белогородке Киевской области. Там угарный газ унес жизни супругов и их 11-летней дочери. Их четырехлетний сын госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

