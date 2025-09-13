Управлял без прав: на Харьковщине подросток на мопеде сбил женщину. Фото

На Харьковщине в ДТП пострадала 55-летняя женщина-пешеход. Когда она шла по обочине дороги, на нее наехал несовершеннолетний водитель мопеда, после чего водитель скрылся с места столкновения.

Видео дня

Инцидент произошел в Печенежской громаде Чугуевского района. Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Харьковской области.

Подробности дорожно-транспортного происшествия

Правоохранители проинформировали о происшествии 13 сентября. Вероятно, авария произошла вечером в пятницу, 12-го числа.

"Водитель мопеда совершил наезд на 55-летнюю местную жительницу, которая двигалась по обочине дороги. После совершения ДТП водитель скрылся в неизвестном направлении. Однако полицейские быстро его установили", – заявила пресс-служба.

Известно, что женщина получила переломы и ушибы. Ей понадобилась госпитализация.

Личность нарушителя установил местный полицейский. Водителем оказался местный житель, который не достиг возраста, предусмотренного законом для управления мототранспортом, соответственно, он не имел нужных документов. Согласно законодательству, садиться за руль мототранспорта в Украине могут лица, достигшие 16-летнего возраста, прошедшие обучение и получившие водительское удостоверение категории А1.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Правоохранители обратились к родителям и призвали уделять особое внимание безопасности детей, контролировать их досуг и не позволять управлять мопедами, мотоциклами и другим транспортом без надлежащих документов.

Как писал OBOZ.UA, 7 сентября в Ривненской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате лобового столкновения маршрутного такси и мотоцикла погиб 20-летний парень. Предварительно, водитель маршрутного такси Mercedes-Benz выехал на встречную полосу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!