Употреблял наркотики: в Полтаве суд взял под стражу 22-летнего юношу, который жестоко убил свою сожительницу

В Полтаве Шевченковский районный суд 9 сентября избрал меру пресечения 22-летнему мужчине, подозреваемому в убийстве своей сожительницы. Тело девушки с многочисленными ножевыми ранениями было найдено 8 сентября в квартире многоэтажки.

По решению суда подозреваемый проведет под стражей 60 дней без права внесения залога. Об этом сообщают в Главном управлении Национальной полиции в Полтавской области, а также местные СМИ.

Детали дела

По информации полиции, подозреваемого удалось задержать почти сразу после преступления. Местный житель сообщил правоохранителям, что увидел мужчину с ножом в руках, на котором были следы крови, а также открытую квартиру на одном из этажей. После этого оперативники обнаружили тело погибшей с многочисленными ножевыми ранениями.

Задержанным оказался 22-летний уроженец Миргорода, ранее не судимый, официально не трудоустроенный, который проживал со своей сожительницей.

По данным следствия, 7 сентября между ними возникла ссора, переросшая в драку. В состоянии наркотического опьянения мужчина нанес женщине многочисленные удары ножом в голову, шею и туловище, от которых она скончалась на месте. Судебно-медицинский эксперт установил, что причиной смерти стало массивное кровотечение и острая кровопотеря.

9 сентября Шевченковский райсуд Полтавы избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей на 60 дней без права внесения залога.

Полиция назначила ряд судебных экспертиз и начала уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство, санкция которой предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.

