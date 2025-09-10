В Винницкой области нашли мертвыми двух школьников, им были нанесены ножевые ранения: в убийстве подозревают 23-летнего учителя. Фото

Трагедия в Винницкой области всколыхнула страну. В маленьком городке Шаргород произошло страшное убийство.

Двое подростков – ученики местного лицея – были жестоко убиты среди бела дня. В преступлении подозревают 23-летнего бывшего учителя.

Как все произошло

Утром 10 сентября местный житель сообщил полиции, что неподалеку городской больницы нашел два тела с ножевыми ранениями. На место прибыли правоохранители, которые установили личности погибших – это ученики 10 и 11 класса Шаргородского лицея, Владислав Бевз и Николай Билык.

Следствие выяснило, что нападавший подстерег ребят, когда они шли в школу. Он нанес им колото-резаные ранения в шею. Дети еще были живы, но умерли во время оказания неотложной помощи.

Злоумышленник после нападения пытался скрыться, однако был задержан полицией. По данным прокуратуры, им оказался 23-летний местный житель, бывший учитель, который в свое время преподавал в Копистыринской гимназии. В апреле этого года он уволился с работы по собственному желанию. В лицее, где учились погибшие, мужчина никогда не работал.

Кто были жертвы

Владислав Бевз, ученик 11 класса, учился в лицее с пятого класса. Учителя характеризуют его как активного, позитивного парня, который имел большие планы на будущее. Его друг, 10-классник Николай Билык, в этом году перевелся в лицей из Копистыринской гимназии. По словам педагогов, он был очень добрым, трудолюбивым и искренним.

Учителя и одноклассники вспоминают ребят только с лучшей стороны. Трудовик Наталия Сидлецкая рассказала, что Владислав был "энергичным и любознательным", всегда проявлял интерес к учебе и хорошо ладил с окружающими.

Реакция общества

Городской голова Шаргорода Владимир Барецкий назвал трагедию "большой раной для всей громады" и обратился к жителям с просьбой сотрудничать со следствием.

В городе объявлены дни траура – 10 и 11 сентября. В школе, где учились ребята, приспущен флаг с черными лентами, установлены свечи и фотографии детей.

Что известно о следствии

Полиция и прокуратура открыли уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство двух лиц. Досудебное расследование возглавляет руководитель Винницкой областной прокуратуры Олег Ткаленко.

Следователи уже готовят сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас проводятся неотложные следственные действия, чтобы восстановить картину преступления и выяснить мотивы.

