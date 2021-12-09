УП ошиблась: бизнесмен Карл Контрус рассказал, что делал в Карпатах в день рождения Ермака. Эксклюзив

Бизнесмен Карл Контрус заявил, что не знаком с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Таким образом он прокомментировал расследование "Украинской правды" о том, что он якобы был одним из гостей на дне рождения руководителя ОП.

В эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL Контрус рассказал, что действительно прилетал в Карпаты к друзьям, которых знает 30 лет. Также он отметил, что проживал в 313-м номере гостиницы Morva Premium Spa Resort, что в городе Яремче.

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"Я с женой на два дня и одну ночь поехал в Карпаты, в Яремче. Жил там в гостинице. Господина Ермака я никогда в своей жизни не видел и не знаю его", – подчеркнул бизнесмен.

Контрус уточнил, что его высадили из автомобиля компании "Завальевский графит" возле гостиницы, где он пробыл все время и из нее же уехал в аэропорт.

"О том, что в это время там (в Карпатах) что-то празднует Ермак, я узнал из СМИ", – добавил бизнесмен.

По данным OBOZREVATEL, Контрус был на дне рождения Михаила Костюка – бывшего гендиректора "Укрзалізниці" (в 2008-2011 годах), которая тогда была Государственной администрацией железнодорожного транспорта Украины. 22 ноября Костюку исполнилось 60 лет.

Напомним, что журналист "Украинской правды" Михаил Ткач выпустил новое расследование, касательно дня рождения главы ОП Андрея Ермака. Он утверждает, что тот якобы праздновал его в Карпатах, а одним из его гостей был бизнесмен Карл Контрус.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ткач опубликовал первую часть своего расследования о том, как президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса якобы отмечали день рождения последнего (50-летие) в государственной резиденции "Синегора". У главы государства тогда отреагировали на него, отрицая многие утверждения в сюжете. Позднее Зеленский рассказал подробности этого.