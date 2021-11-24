Глава Офиса президента отпраздновал 50-летие в Карпатах: у Зеленского ответили на расследование журналистов. Видео

Журналисты "Украинской правды" опубликовали расследование о том, как президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак отмечали день рождения последнего (50-летие) в государственной резиденции "Синегора". У главы государства уже отреагировали на него, отрицая многие утверждения в сюжете.

Как говорится в журналистском материале, президент и глава ОП покинули Банковую еще 19 ноября, а сам день рождения отмечался 21 числа (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Издание отмечает, что для доставки гостей якобы использовали вертолеты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Журналисты отметили, что, согласно публичным онлайн-радарам, борт президента Киев не покидал, однако зафиксирован перелет чартера, который имеет отношения к группе "Приват". Был ли в нем Зеленский, журналисты не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть.

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Также в расследовании говорится, что вертолеты ГСЧС 21 ноября, в день рождения главы ОП, несколько раз совершали перелеты между Ивано-Франковском и Киевом.

Ссылаясь на источники, журналисты утверждают, что на празднике среди других гостей был заместитель главы ОП Андрей Татаров и министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

В свою очередь в Офисе президента дали ответ. Там опровергли утверждения, что день рождения праздновали четыре дня.

Также отмечается, что специальная авиация или частные самолеты не использовались для доставки гостей.

Кроме того, в заявлении говорится, что Зеленский в пятницу работал на Банковой, а пользование резиденцией на протяжении одного-двух дней, как и вертолетами, которые обеспечивают передвижение главы государства, происходило по обычным протоколам.

Также в ОП подчеркнули, что в резиденцию приезжал только министр Чернышев, который находился в тот день в городе Ривне и передвигался на автомобиле.

"Андрей Ермак праздновал день рождения в понедельник в Киеве – с родителями, а во вторник его поздравили коллеги в Офисе президента. Надеемся, что в следующий раз получим запрос хотя бы за сутки до выхода репортажа, чтобы можно было успеть ответить на все вопросы", – добавили в ОП.

В феврале OBOZREVATEL писал о расследовании журналистов касательно дня рождения Зеленского. По их данным, президент по случаю своего 43-летия устроил вечеринку в Киеве, которая якобы проходила 29 января в квартире совладельца студии "Квартал-95" Тимура Миндича.