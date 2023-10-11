Умерли двое пострадавших из-за взрыва нефтепровода на Ивано-Франковщине

В ночь на 11 октября умерли мужчина и женщина, которые пострадали вследствие взрыва нефтепровода в селе Стрымба Ивано-Франковской области. Оба находились на лечении в Германии.

Об этом сообщила председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук. "Двое взрослых – мужчина 35 лет и женщина 39 лет, за жизнь которых сначала боролись прикарпатские медики, а затем – ведущие немецкие специалисты, не выжили. Этой ночью их не стало... Искренние соболезнования их семьям!" – написала она в своем Telegram-канале.

Онищук добавила, что в настоящее время в Германии находятся на лечении еще двое мальчиков с тяжелыми ожоговыми травмами.

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"Молимся за них и просим Господа об исцелении для детей!" – написала руководительница ОВА.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 30 сентября в селе Стрымба произошел мощный взрыв на нефтепроводе, небо затянуло черным дымом. Огонь распространился на частный дом, разлив нефтепродукта достиг площади 100 м кв. Сообщалось о девяти пострадавших, среди которых двое детей.

– Ранее в Городенке на Прикарпатье сгорело здание, где УПЦ Московского патриархата проводила богослужения. Из людей никто не пострадал, делом занялась полиция.

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