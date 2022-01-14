Умерла медсестра, пострадавшая в результате пожара в COVID-реанимации на Прикарпатье

В Киеве умерла 58-летняя медсестра, пострадавшая в результате пожара 28 декабря в Косовской районной больнице Ивано-Франковской области. У нее обгорело 80% поверхности тела.

Об этом сообщила в Facebook волонтер Юлия Таринская. По ее словам, Светлана Ватаманюк работала медсестрой с первого дня основания реанимации в Косово – стаж работы составил 32 года (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

После пожара женщину перевезли самолетом в Киевский ожоговый центр. Она находилась в критически стабильном состоянии, за ее жизнь боролись столичные хирурги.

Родственники медсестры собирали деньги на лечение, однако ее организм не выдержал.

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Напомним, это уже пятая жертва того пожара: также погибла 46-летняя санитарка, получившая 90% ожогов тела, и три пациента. Еще один врач-реаниматолог находится в больнице без угрозы жизни, ему проведут операцию по пересадке кожи.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 декабря в городе Косов Ивано-Франковской области произошел взрыв и пожар в реанимационном отделении центральной районной больницы.

По данным ГСЧС, причиной пожара в больнице стала заупокойная свеча, которую зажгли по умершему от COVID-19. Отмечается, что в реанимации одновременно работали пять кислородных концентраторов, поэтому воздух был перенасыщен кислородом.