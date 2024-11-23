Умер бывший военный США, который продался пропаганде РФ и просил Путина о паспорте

В рядах российских пропагандистов – очередная потеря: стало известно смерти экс-сержанта армии США Скотта Беннетта, работавшего на российский пропагандистский холдинг RT. В свое время он просил у российского диктатора Владимира Путина паспорт РФ и помогал Кремлю транслировать на западную аудиторию ложь о "преступлениях Киева".

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Причиной смерти Беннетта стал рак поджелудочной железы, но российские пропагандисты и в этом пытаются обвинить Украину. О смерти американского любителя России сообщили российские пропагандистские СМИ.

"Скончался военный эксперт Скотт Беннетт, просивший Владимира Путина о российском гражданстве. Бывшему офицеру армии США, автору документальных фильмов RT и постоянному эксперту телеканала было 46 лет", – сообщило одно из росСМИ.

Источником информации о смерти Беннетта стали его знакомые, которые уведомили его "работодателя", RT, о том, что "военный эксперт" скончался от рака поджелудочной железы (по другой версии, причиной смерти могла стать "болезнь печени").

Но руководитель RT, пропагандистка Маргарита Симоньян, и тут изо всех сил тужится, чтобы обвинить в смерти онкобольного Беннета Украину.

"Вполне возможно, убит Скотт Беннетт. Вполне возможно, за то, что рассказывал правду о конфликте на Украине...После того как Скотт отправил в конгресс свой доклад о преступлениях Киева в Белгородской области, он написал друзьям, что не склонен к самоубийству. На случай, если с ним что-то случится", – выдала Симоньян.

Свою теорию о "длинной руке Киева" пропагандистка попыталась подкрепить тем, что Беннетт не распространялся о своей болезни и не поделился своим анамнезом с ней лично.

"Он никогда нигде не упоминал, что чем-то болеет. Вообще. Две недели назад он еще был в прекрасной форме. И вдруг ни с того ни с сего он умирает от рака, которого у него никогда не было, по свидетельствам его многочисленнейших различных друзей", – утверждает Симоньян.

Завсегдатай эфиров пропагандистских СМИ RT и Sputnik, Беннетт также зарабатывал на жизнь участием в создании российских пропагандистских "документальных фильмов", излагающих извращенную "правду" Москвы о войне в Украине. В частности, по словам Симоньян, "отставной офицер военной разведки Пентагона, он ездил в Донбасс, показывал, что там происходит на самом деле".

От Симоньян покойный Беннетт удостоился характеристики "один из лучших военных экспертов". И с точки зрения государства-агрессора это, видимо, действительно так. Ведь "военный эксперт" не гнушался озвучивать самые дикие фейки российской пропаганды.

К примеру, в 2023 году он утверждал, что в Украине под руководством США якобы производилось биологическое оружие. В главные финансисты "проекта", по версии Беннетта, стартовавшего еще в 2005 году, он назначил сына президента США Джо Байдена Хантера. А Байден-старший вместе со своим предшественником Бараком Обамой "собирали ДНК славянского населения, чтобы создать против него биологическое оружие".

Также он регулярно слагал оды "силе русского вооружения и колоссальному опыту инструкторов при подготовке бойцов", а также "русскому и донбасскому духу".

Но российской пропаганде Беннетт был выгоден не только как "певец" пропагандистского тезиса "русские не сдаются и не отступают", но и как ретранслятор заявлений о "преступлениях киевского режима" и о недопустимости "убийств русских людей на Донбассе американским оружием и за американские деньги".

А вот в украинцах Беннетт, судя по его заявлениям, не видел ни "силы духа", ни достоинства, ни интеллекта. Совсем недавно, в июне этого года он, к примеру, назвал блефом возможность получения Украиной истребителей F-16 от Запада, поскольку украинцы не смогут быть их пилотами, ведь управляться с такими самолетами "даже у шимпанзе лучше получается".

При этом несколько месяцев назад независимое российское издание SOTA, обратившее внимание на Беннетта, сообщило, что офицером он может называться лишь в кавычках: пропагандист отсидел три года в американской тюрьме за то, что "выдавал себя за военного".

Из тюрьмы Беннетт вышел в 2014-м, и практически сразу же начал появляться в эфирах RT, где активно нахваливал Путина.

"Спустя 10 лет он превратился в постоянного эксперта при российской пропаганде. Но говорит он примерно одно и то же. Все выступления Путина – отличные. Все россияне – сплотились из-за войны. Особенно достается американцам. Ну, в общем, "военный эксперт", – говорили тогда журналисты SOTA.

Напомним, ранее ранее стало известно, что в Украине ликвидировали ушедшего в штурмовики российского пропагандиста: призывал россиян "не унывать". Он был одним из администраторов крупного российского Z-паблика, который ведут несколько оккупантов и который зарабатывает деньги на публикации видео жестоких убийств, пыток и допросов украинских военнослужащих и гражданских, включая детей.