'Улыбка Джокера' может стоить жизни: что известно об опасном тренде в Тик Ток, который распространяется среди подростков

В TikTok распространяется новый шокирующий тренд среди подростков – так называемая "улыбка Джокера". Речь идет о подрезании уголков рта, чтобы сделать его шире.

Чаще всего его повторяют девушки, стремясь изменить внешность и получить "эффектную" улыбку. Соответствующие ролики они публикуют в соцсетях.

Медики предупреждают, что такие эксперименты дома чрезвычайно опасны. Процедуру выполняют без стерильных инструментов и без всяких знаний об анатомии или уход за раной. Открытая рана в области рта, где концентрация бактерий очень высока, может привести к серьезным осложнениям - от нагноения и формирования больших рубцов до поражения мышц и угрозы жизни.

Специалисты отмечают, что "улыбка Джокера" - это фактически пластическая операция, которую в клиниках делают под контролем врачей. Повторять ее дома недопустимо.

Кроме того, большинство пользователей сети не понимает, зачем подростки подвергают себя опасности, ведь визуально сделать рот шире можно безопасно с помощью макияжа, фильтров или специальных эффектов в соцсетях.

Несмотря на вирусность тренда, врачи призывают родителей и подростков помнить, что эксперименты с телом могут стоить не только красоты, но и здоровья или даже жизни.

